Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta terça-feira (19)

Entre os destaques do Balanço Geral desta terça-feira (19), estão a prisão do suspeito de matar a companheira na frente dos filhos, em Samambaia, e o atropelamento de uma idosa de 72 anos, no Entorno do DF. A edição do jornal traz também a captura de um garoto de programa que teria cobrado R$ 1,5 mil para devolver celular de mulher e o evento gratuito com palestras sobre empreendedorismo feminino, sediado na Câmara Legislativa do DF.