Assista à íntegra do Balanço Geral DF deste sábado (15)

No Balanço Geral DF deste sábado (15), veja que uma mulher foi encontrada morta em uma área de mata em Taguatinga Sul, com sinais de violência. O MPDFT denunciou um homem acusado de matar um motorista durante uma briga por estacionamento no DF. Ataques a veículos e prédios aumentam, e moradores da Asa Sul cobram mais segurança. Em Sobradinho, um adolescente foi transferido para a UTI após sofrer um ataque de abelhas. Animais resgatados em operação policial recebem tratamento veterinário em uma ONG da Asa Sul. E no Mutirão do Amor, 180 crianças receberam atendimento de saúde bucal e outros cuidados. Confira!