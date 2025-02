Assista à íntegra do Balanço Geral DF deste sábado (18)

O Balanço Geral DF deste sábado (18) traz o aumento do preço do litro da gasolina, o caso do celular que explodiu enquanto carregava e causou incêndio em residência e a atualização do estado de saúde do delegado que atirou em três mulheres e das vítimas. O jornal também noticia o enterro do policial militar do DF que morreu após resgatar vítimas em incêndio em Maceió, o lançamento de um programa de apoio psicológico para servidores da Educação e a programação gratuita do SESI Lab para crianças e bebês. Outros destaques são: delegado que atirou na esposa e na empregada tentou comprar celular após o crime; corpo de brasiliense morta ao cair de prédio na Holanda chega ao Brasil. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.