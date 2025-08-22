Ataque de cães em áreas públicas acendem alertas sobre animais soltos no DF
Autoridades realizam operações para recolher os animais, enquanto especialistas propõem castração em massa
No Distrito Federal, houve um aumento de aproximadamente 40% nos ataques de cães. Recentemente, uma médica foi ferida na região da L4 Norte, em Brasília, por dez cães. Em Ceilândia, uma mulher também sofreu lesões graves após ataque. As autoridades realizam operações para recolher os animais, enquanto especialistas propõem castração em massa para controlar a população canina nas ruas.
