Ataque de cães em áreas públicas acendem alertas sobre animais soltos no DF

No Distrito Federal, houve um aumento de aproximadamente 40% nos ataques de cães. Recentemente, uma médica foi ferida na região da L4 Norte, em Brasília , por dez cães. Em Ceilândia, uma mulher também sofreu lesões graves após ataque. As autoridades realizam operações para recolher os animais, enquanto especialistas propõem castração em massa para controlar a população canina nas ruas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!