Audiência do metrô do DF debate compra de novos trens e modernização dos sistemas

A administração do Metrô DF realizou uma audiência pública para discutir a modernização do sistema de sinalização e controle e a compra de novos trens. A reunião, aberta ao público, foi transmitida pelo canal da companhia no YouTube.



Durante a apresentação, foram exibidos estudos técnicos sobre a atualização dos sistemas atuais e características dos trens planejados. Recentemente, falhas na circulação devido a problemas de sinalização e falta de energia têm afetado os usuários.



