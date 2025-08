Aumento no preço do etanol eleva valor da gasolina em postos de Brasília

A gasolina em Brasília subiu cerca de R$ 0,20 neste início de semana, com postos na Asa Sul cobrando até R$ 6,53 por litro. Apesar de a refinaria não ter aumentado seus preços, o Sindicombustíveis afirmou que o reajuste se deve à readequação das margens após um aumento de R$ 0,10 no etanol.



No contexto da chamada "guerra dos preços", a gasolina chegou a R$ 6,23. O Procon monitora, mas não fiscaliza os preços ativamente. A AGU já pediu uma investigação devido a suspeitas de práticas irregulares pelos postos durante esse período de grande concorrência.



O presidente do Sindicato dos Postos explicou que a alta recente é uma acomodação dos preços após flutuações significativas, e não um aumento propriamente dito.



