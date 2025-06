Autor de tiroteio que matou homem em Taguatinga Norte (DF) é identificado

Na madrugada de domingo (15), em Taguatinga Norte (DF), um tiroteio resultou na morte de um homem, atingido por disparos em frente a uma distribuidora de bebidas. O autor do crime, de 29 anos, já foi identificado. A 17ª Delegacia de Polícia investiga o caso. Moradores relataram que o velório ocorrerá nesta segunda-feira (16), no cemitério Campo da Esperança.



