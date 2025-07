Balanço Geral DF entrega caminhão de prêmios para moradora do Varjão (DF)

Lázara Silva foi a ganhadora do caminhão de prêmios durante o RECORD nas Cidades no Itapoã. A entrega ocorreu na residência da moradora e contou com a presença de amigos e familiares. Durante a entrega, foram entregues mais de R$ 3 mil em produtos, que ajudaram a equipar a casa simples que Lázara e sua família construíram juntos.



