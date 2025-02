Balanço Geral DF: jornal completa 18 anos de informação e novidades no cenário

O Balanço Geral, programa da RECORD, celebrou 18 anos de transmissão no Distrito Federal. Ao longo desse período, a equipe cobriu eventos importantes e foi reconhecida por seu compromisso diário com a credibilidade, envolvendo setores técnicos, administrativos e jornalísticos. Em comemoração, o programa apresentou um novo cenário, cuidadosamente planejado para oferecer uma melhor experiência de informação ao público.



Exibido diariamente às 11h50, o Balanço Geral aborda diversos temas, como saúde e segurança, buscando manter a população informada. A rotina inclui reuniões diárias para definir pautas e a distribuição estratégica das equipes de reportagem. Funcionários desempenham papéis essenciais na produção, garantindo que o jornal se mantenha dinâmico e confiável. Este aniversário marca não apenas a maioridade do programa, mas também seu papel como companhia diária dos brasilienses.



