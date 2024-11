Balanço Geral entrevista Kleber Marra, prefeito eleito de Caldas Novas

O prefeito reeleito de Caldas Novas (GO), Kleber Marra (MDB), disse nesta segunda-feira (21) que pretende melhorar a saúde do município nos próximos quatro anos de gestão. Em entrevista à RECORD Brasília, ele afirmou que o setor estava com as “unidades defasadas” e que vai ampliar o Hospital Regional Municipal e o Hospital de Retaguarda, com novos centros cirúrgicos, especialistas e atendimento 24 horas.