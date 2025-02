‘Barão das armas’ é preso com fuzil capaz de derrubar aeronaves

Um homem de 50 anos, conhecido como "barão das armas", foi preso pela PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) em Vicente Pires. Ele era procurado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armas e munições. Após ser localizado, foi encontrado com ele papelotes de cocaína prontos para venda e dinheiro. Na residência do suspeito, a polícia apreendeu um arsenal com três armas longas, dois revólveres, uma pistola e balanças de precisão. Um dos fuzis encontrados seria capaz de derrubar aeronaves, segundo informações da polícia.