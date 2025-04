Benzadeus, Lucas Camaro e Duda Martins agitam edição especial do Record nas Cidades

No dia 21 de novembro, Brasília celebrará seu aniversário de 65 anos com o evento Record nas Cidades. A comemoração incluirá um caminhão de prêmios, entre móveis e três carrinhos recheados de produtos.



Localizada atrás da Rodoviária do Plano Piloto, a festa promete agitar com diversas atrações musicais, incluindo os grupos Vulgo Pagodin e Benzadeus e os cantores Duda Martins, Lucas Camaro e o ex-vocalista do Exaltasamba Chrigor Lisboa. O evento inicia às 10h com um esquenta e os shows principais começam às 11h50.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!