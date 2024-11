Black Friday: Procon orienta consumidores para evitar golpes

Está chegando a Black Friday 2024, que acontece no dia 29 de novembro. A data promove um dos eventos comerciais mais aguardados do ano, no qual muitos consumidores buscam por grandes descontos e condições vantajosas para realizar compras. Porém, nessa época do ano, alguns lojistas agem com má-fé e golpistas se aproveitam dos consumidores. Por isso, o Procon-DF alerta para os golpes aplicados na data.