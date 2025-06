Bolsas ganham espaço no guarda-roupa masculino como item de estilo e praticidade

Homens de várias idades estão incorporando bolsas como um item que une moda e praticidade. O consultor de moda Valter Lourenço explica que, antes visto quase exclusivamente no universo feminino, o uso de bolsas se consolida também entre o público masculino, acompanhando as demandas do cotidiano moderno. Nas ruas, a tendência ainda divide opiniões, mas cresce a adesão de quem valoriza a praticidade e a personalidade que o item agrega ao visual.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!