Bombeiros dão dicas para evitar mortes e afogamentos em enxurradas

Com a chegada da temporada de chuvas no Distrito Federal, diversas regiões passam a sofrer alagamentos e inundações. Essas condições colocam em risco a população, pois podem causar, além de destruição, afogamentos e mortes. O alto volume de água, pode trazer situações de perigo imediato, por isso, saber lidar em emergências podem fazer a diferença na hora de um salvamento ou precaução do risco. O tenente do Corpo de Bombeiros Benvenuto explica como se deve agir diante de uma enxurrada.