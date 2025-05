Bombeiros desmontam barreira de fogo durante desocupação no Setor de Inflamáveis (DF)

A Defesa Civil identificou riscos em moradias no setor próximo a áreas de armazenamento de produtos perigosos e ao tráfego férreo. Máquinas do DF Legal realizaram as demolições no Setor de Inflamáveis após moradores serem notificados da desocupação. Pertences foram acumulados nas proximidades enquanto os tratores derrubavam as casas. Moradores tentaram uma barreira de fogo, mas o Corpo de Bombeiros conseguiu conter e a desocupação continua no local.



