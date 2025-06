Bombeiros destacam quais as principais causas de acidentes no Lago Paranoá

No Lago Paranoá, em Brasília, três pessoas morreram afogadas em uma semana. Os bombeiros monitoram as águas e realizam treinamentos para resgates. Entre os principais perigos do lago são a profundidade repentina e a água turva que dificulta a visibilidade. Ele alertou sobre o risco de confiar nas habilidades de natação e comportamentos imprudentes, como saltos de pontes.



A presença de vida marinha e a falta de bordas no lago também foram mencionadas como fatores de risco. Durante simulações de resgate, enfatizou-se que não se deve tentar ajudar vítimas sem treinamento adequado. A responsabilidade é fundamental ao frequentar o local.



