Bombeiros do DF recebem média de 18 trotes por dia em junho e alertam para riscos

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atendeu a mais de 28 mil chamadas apenas no mês de junho deste ano. Entre elas, 416 eram trotes — uma média de 18 falsas ligações por dia.



Segundo o tenente Leão, além de mobilizar recursos de forma desnecessária, os trotes comprometem o tempo de resposta a emergências reais, especialmente durante o período seco, quando aumentam os casos de incêndios florestais e outras ocorrências graves.



A prática de trote é considerada crime e pode gerar sanções legais para os responsáveis. O Corpo de Bombeiros reforça o apelo à população para que utilize o serviço com responsabilidade, preservando vidas e evitando o desperdício de recursos públicos.







Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!