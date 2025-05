Bora de Bike: saiba como participar do maior passeio ciclístico do Centro-Oeste

No próximo domingo (18), o Parque da Cidade, em Brasília , será palco do Bora de Bike, um passeio ciclístico que espera reunir cerca de 10 mil participantes a partir das 7h.



A RECORD destaca a participação de ciclistas como o morador do Guará, que ressalta os benefícios do ciclismo para a saúde e o meio ambiente.



Para participar do percurso de 10 quilômetros, basta se inscrever gratuitamente no site boradebike.recordbrasilia.com.br.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!