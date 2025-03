Brasília celebra 65 anos com programação gratuita de shows na Esplanada

Brasília celebrará 65 anos com uma programação especial entre os dias 17 e 21 de abril na Esplanada dos Ministérios. O evento contará com shows de artistas como Zé Neto e Cristiano e Mari Fernandes. Além disso, haverá áreas gastronômicas, brinquedotecas, espaços pet, e atrações culturais que incluem samba, pagode, frevo e sertanejo universitário.



A festa é destinada a moradores locais e turistas, com segurança reforçada para garantir uma celebração tranquila. A expectativa é que o evento impulsione a economia local, com ações como o Brasília Restaurant Week, oferecendo pratos a R$ 65, e descontos em hotéis.



