Brasília recebe 8ª edição do Festival Coma no CCBB

Evento de música e arte acontece até o próximo final de semana com programação gratuita

Balanço Geral DF|Do R7

A 8ª edição do festival Coma, Consciência, Música e Arte, teve início neste sábado (16) no Centro Cultural Banco do Brasil. A programação se estende até o próximo final de semana e inclui atividades para toda a família. Entre as atrações estão apresentações circenses e shows musicais. A participação é gratuita durante o fim de semana mediante retirada de ingressos pelo site oficial do evento.

