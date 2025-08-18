Brasília recebe 8ª edição do Festival Coma no CCBB

A 8ª edição do festival Coma, Consciência, Música e Arte, teve início neste sábado (16) no Centro Cultural Banco do Brasil. A programação se estende até o próximo final de semana e inclui atividades para toda a família. Entre as atrações estão apresentações circenses e shows musicais. A participação é gratuita durante o fim de semana mediante retirada de ingressos pelo site oficial do evento.



