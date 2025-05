Brasília registra frio atípico para maio, com mínimas de 15°C

Nos últimos dias, Brasília tem experimentado temperaturas mais baixas do que o habitual para maio, com mínimas de 15°C e máximas de 24°C, segundo meteorologistas. A sensação térmica também contribui para a sensação de frio, potencializada pelos ventos.



Especialistas recomendam se agasalhar adequadamente, prestar atenção aos sinais do corpo e evitar locais com vento forte. Além de se manter aquecido em ambientes internos, é importante se hidratar e alimentar bem. O médico alerta que idosos e crianças pequenas necessitam de cuidados especiais durante este período.



