Briga generalizada em bar termina com mulher ferida por garrafada no DF

Uma briga generalizada que aconteceu em um bar do Distrito Federal resultou em uma mulher de 28 anos ferida. A confusão aconteceu na QR 3 do Buritizinho, em Sobradinho II, na manhã desta sexta-feira (2). Câmeras de segurança capturaram o momento em que duas mulheres se agrediram na rua, após passarem a noite consumindo bebidas alcoólicas no estabelecimento.



A vítima, que sofreu um corte profundo na bochecha e apresentava dores abdominais, foi socorrida pelos bombeiros e transportada para o Hospital de Sobradinho. Testemunhas disseram que a confusão começou com socos e tapas, e a vítima foi atingida por uma garrafada de vidro. Outra envolvida fugiu de bicicleta antes da chegada do socorro. O caso está sob investigação da Polícia Civil como lesão corporal.



