Brigadistas controlam incêndio em área externa do prédio do Ministério da Educação

Um incêndio atingiu o prédio do anexo 1 do Ministério da Educação na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na tarde desta segunda-feira (7). O incidente ocorreu durante a manutenção do sistema de arrefecimento e foi inicialmente controlado pelos brigadistas do prédio, antes da chegada do Corpo de Bombeiros.



O Tenente Coronel Fábio Moreira, do Corpo de Bombeiros Militar do DF, destacou que a ação dos brigadistas evitou que o fogo se alastrasse. Aproximadamente 1.200 pessoas foram evacuadas em segurança e não houve feridos. Após a verificação estrutural, os edifícios foram liberados, com exceção da área afetada, que permanece isolada para perícia.



