Buraco abandonado em Samambaia (DF) preocupa moradores e ameaça segurança

Moradores de Samambaia (DF) estão preocupados com um grande buraco, resultado de uma escavação para uma obra que não começou. O abandono do local transformou a área em um ponto de descarte de lixo e potencial esconderijo para criminosos.



Segundo um morador, a cratera foi aberta há mais de seis meses e tem trazido riscos de acidentes e assaltos. Com as chuvas, a erosão aproxima-se das ruas e postes, aumentando o perigo. Residentes pedem que a administração pública tome medidas urgentes, como cercar o terreno para evitar danos à infraestrutura e aumentar a segurança no bairro.



