Cadastro Único para programas sociais será atualizado no próximo mês

O Cadastro Único para programas sociais do governo federal será atualizado no próximo mês. O acesso à versão antiga será desativado. A nova plataforma terá integração com outras bases de dados governamentais. Durante a transição, a versão anterior ficará indisponível, mas as atualizações cadastrais e inclusão de beneficiários continuarão. O Cadastro Único é utilizado por famílias de baixa renda para acessar programas como o Bolsa Família.



