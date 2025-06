Cadela assustada com fogos foge e desaparece na Colônia Agrícola Samambaia (DF)

Lara, uma cachorrinha de grande porte e pelagem preta, desapareceu no último sábado na Colônia Agrícola Samambaia, no Distrito Federal. O tutor pede ajuda urgente para encontrar a cachorrinha, que fugiu após se assustar com fogos de artifício. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Lara deve entrar em contato pelos telefones (61) 99854-1086 e (81) 99029-9779.



