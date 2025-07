Cães da PRF ajudam na apreensão de 30 quilos de maconha em Santa Maria (DF)

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 30 quilos de maconha durante uma abordagem na BR-040, em Santa Maria (DF). A ação ocorreu após os policiais perceberem o nervosismo dos ocupantes do carro.



O grupo de operações com cães da PRF, incluindo um pastor alemão e um pastor malinois, localizou a droga em um compartimento oculto no parachoque traseiro do veículo. Foram encontrados 29 tabletes de maconha e os dois suspeitos foram presos por tráfico de drogas e levados à 20ª Delegacia de Polícia no Gama.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!