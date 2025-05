Caesb alerta para criação de sites falsos da empresa e orienta consumidores

A Caesb alertou os consumidores do Distrito Federal sobre a criação de sites e boletos falsos da companhia, além de mensagens e e-mails fraudulentos circulando. A companhia enfatiza a importância de desconfiar de links suspeitos, já que golpistas usam táticas para enganar pessoas a pagarem contas falsas. Consumidores devem ter cautela com notificações recebidas por telefone ou correio.



