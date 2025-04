Caesb realiza leilão online de bens e veículos; saiba como participar

A Caesb vai leiloar sucatas e veículos até 23 de abril. São bens de informática, móveis, peças de ferro e tubos cerâmicos. Há ainda sucatas de equipamentos como retroescavadeiras, caminhão e um barco. Todos os materiais serão vendidos nas condições em que se encontram e lances são a partir de R$ 14 mil, a depender do item.



O prazo para lances online está aberto e vai até as 13h do dia 23 de abril. A visitação aos lotes será de 9 a 11 de abril, das 9h às 11h30, e das 13h30 às 16h, conforme a localização dos bens. Não poderão participar do leilão os empregados, de qualquer natureza, da Caesb. Para mais informações sobre as visitas, o interessado deve entrar em contato com a gerência de patrimônio.



