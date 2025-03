Calor intenso no DF pode diminuir com previsão de chuva no final da semana Temperaturas de até 32°C continuam até quarta-feira, mas nuvens e chuvas podem trazer alívio a partir do dia seguinte

Balanço Geral DF|Do R7 10/03/2025 - 13h48 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share