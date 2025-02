Câmara Legislativa do DF inicia ano com novas comissões e pauta sobre PDOT

A CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) retoma os trabalhos após o recesso, com as sessões ordinárias iniciando nesta terça-feira (4), às 15 horas. Wellington Luiz (MDB) continua na presidência com Ricardo Vale (PT) como vice. Foram criadas duas novas comissões: uma voltada aos direitos das mulheres, presidida pela deputada Doutora Jane (MDB), e outra focada na saúde, liderada pela deputada Dayse Amarilio (PSB). Este ano, espera-se a votação do PDOT (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal), importante para o ordenamento territorial do DF, impactando diretamente os moradores da região.