Câmeras de segurança flagram tentativa de duplo homicídio em Ceilândia (DF)

Câmeras de segurança registraram o momento em que quatro homens tentaram cometer um duplo homicídio seguido de roubo em Ceilândia, no Distrito Federal, nesta terça-feira (27). As vítimas foram baleadas, socorridas e levadas ao hospital, enquanto os suspeitos foram presos no Recanto das Emas com uma pistola 9 milímetros equipada com mira laser e munições.



Antes da captura, eles ainda teriam tentado assaltar uma distribuidora de bebidas. A ação rápida da polícia, que localizou o veículo suspeito na quadra 206, foi essencial para a prisão do grupo.



