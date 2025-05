Câmeras flagram dupla roubando bicicleta de menino de 10 anos em Samambaia (DF)

Um menino de 10 anos teve sua bicicleta roubada por dois homens em Samambaia (DF). A mãe relatou ter ouvido os gritos do filho após o assalto, que ocorreu enquanto ele brincava com amigos na porta do condomínio onde moram. Dias antes, outra criança teve seu celular roubado no mesmo local. Os moradores pedem mais patrulhamento da Polícia Militar na área para evitar novos casos.



