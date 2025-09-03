Câmeras flagram momento em que adolescente é esfaqueado no Riacho Fundo 2 (DF)

Um adolescente de 13 anos foi esfaqueado por um menor de 16 anos próximo de uma padaria em Riacho Fundo 2 (DF). O ataque foi registrado por câmeras de segurança. A vítima recebeu socorro do Corpo de Bombeiros e foi levada ao hospital com estado delicado.



O suspeito fugiu para o telhado durante a abordagem policial, mas foi detido e encontrado com a faca utilizada no crime. A motivação da agressão estaria relacionada a uma desavença entre os jovens.



