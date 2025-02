Caminhão arrasta fios e derruba dois postes na Cidade do Automóvel

Dois postes caíram em uma rua da Cidade do Automóvel após um caminhão que transportava contêineres com entulhos arrastar cabos de internet. Testemunhas relataram que o incidente foi inesperado e causou preocupação entre os comerciantes locais. A região segue sem energia por conta da queda dos postes e o trânsito está interditado em alguns pontos. Equipes da Neonergia foram acionadas para realizar a manutenção. Há ainda uma colmeia em um dos postes e os bombeiros foram acionados para ajudar a retirar as abelhas.



