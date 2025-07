Caminhão é retirado da pista no Paranoá (DF) após acidente e trânsito é liberado

Um acidente envolvendo uma carreta ocorreu nesta sexta-feira (11) na Barragem do Lago Paranoá (DF). O motorista, de 25 anos, não ficou ferido, mas houve vazamento de óleo diesel, acionando os bombeiros.



A pista foi bloqueada, gerando congestionamento, mas uma faixa foi temporariamente liberada, permitindo um fluxo lento de veículos no sentido contrário. A carreta foi retirada após mais de duas horas, liberando o trânsito nos dois sentidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!