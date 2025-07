Caminhão tomba na subida da Barragem do Paranoá (DF) e interdita pista

Um acidente ocorreu na via da Barragem do Paranoá (DF) quando um caminhão do SLU tombou após o motorista perder o controle. O veículo colidiu com a mureta divisória e bloqueou totalmente um sentido.



Não houve vítimas e o motorista está bem. Os bombeiros estão no local para controlar o vazamento de óleo diesel, enquanto o trânsito é intercalado para minimizar os congestionamentos. Um guincho especializado do DER foi acionado para remover o caminhão.



