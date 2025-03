Caminhoneiro bêbado ataca base da PRF na BR 060, no Distrito Federal

Na madrugada desta quarta-feira (26), um caminhoneiro alcoolizado provocou um grave acidente na BR-060, Recanto das Emas, ao colidir intencionalmente o veículo contra a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O homem, que retornava de Brasília para São Paulo, colocou em risco a vida de policiais rodoviários federais.



Segundo os policiais presentes no local, o caminhão trafegava em alta velocidade quando atingiu as barreiras plásticas de canalização do fluxo viário. Em seguida, ultrapassou o bloqueio policial e avançou pelo acostamento. Sem controle, o veículo passou sobre um quebra-molas e colidiu com viaturas da PRF estacionadas na área externa da unidade.



Durante a abordagem, o motorista declarou ter a intenção de atingir a estrutura da PRF por motivações políticas. O teste do etilômetro constatou o índice de 0,95 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar alveolar), quase três vezes superior ao limite legal para crime de trânsito. O homem ainda tentou subornar os policiais, oferecendo dinheiro para ser liberado.



A PRF, em conjunto com a Polícia Federal e outros órgãos de inteligência, investiga indícios de tentativa de terrorismo na ação. O motorista foi preso em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, corrupção ativa e tentativa de homicídio, além da suspeita de terrorismo. Ele foi conduzido à Polícia Federal, e a área permanece isolada para perícia.