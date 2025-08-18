Campeonato de Pesca no Lago Paranoá reúne 300 competidores

O campeonato de pesca do Distrito Federal ocorre na orla da Concha Acústica até este domingo (17). Este é o primeiro campeonato oficial e reúne 300 pescadores em três modalidades: barranco, caiaque e embarcada. Os participantes competem desde as 7h até às 18h. O objetivo é promover a pesca esportiva e a conscientização ambiental. A competição conta com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente do DF para atrair praticantes locais ao lago.



