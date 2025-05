Campeonato Nacional de Ginástica Artística começa nesta sexta em Brasília

O Campeonato Nacional de Ginástica Artística começou nesta sexta-feira (9) em Brasília , no Ginásio Nilson Nelson, e vai até domingo (11). O evento é uma oportunidade para ver talentos de todo o país, incluindo a presença de Artur Nory, medalhista olímpico. As classificatórias masculinas ocorreram pela manhã, e as femininas estão programadas para a tarde.



As finais serão realizadas no domingo. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso previamente na plataforma Sympla. Segundo Henrique Motta, presidente da Confederação Brasileira de Ginástica, espera-se um grande público para prestigiar os atletas.



