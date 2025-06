Campus Party reúne mil alunos em evento de tecnologia no DF

Cerca de mil alunos da rede pública do Distrito Federal estão participando da Campus Party, no Estádio Mané Garrincha. O evento, idealizado por Francesco, oferece atividades interativas de ciência e tecnologia, como fabricação de robôs e drones, realidade virtual e manipulação de impressoras 3D. Com entrada gratuita, a Campus Party também promove competições de drones e áreas para gamers, além de fóruns sobre temas tecnológicos atuais.



