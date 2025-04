Candangão BRB 2025 começa no próximo sábado com transmissão da RECORD

O Candangão BRB 2025 inicia no próximo sábado (18), com transmissão da RECORD Brasília. Dez times disputarão nove rodadas na primeira fase, com os quatro melhores avançando para as semifinais. A grande final será em 29 de março na Arena BRB Mané Garrincha. Destaques como Sidão, Apodi e Marcelo Toscano estão entre os jogadores que prometem agitar o campeonato. Na primeira rodada, Ceilândia enfrenta o Real Brasília, às 15h30 do dia 18 de janeiro, com transmissão ao vivo pela RECORD, R7 e Play Plus.