Candangão BRB 2025: final entre Capital e Gama terá transmissão exclusiva da RECORD

A final do Candangão BRB 2025 entre Capital e Gama será realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, neste sábado (29). A transmissão ao vivo pela RECORD começa às 16h, com o pré-jogo às 15h30. Os ingressos estão esgotados, mas o evento será acessível via Play Plus e R7.



O governo disponibilizará transporte gratuito de ônibus e metrô a partir das 12h. Destacando-se no Gama, o meia William Jr. e no Capital, o atacante Rikelmi prometem trazer emoção ao jogo. A cobertura contará com narradores e comentaristas da RECORD.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!