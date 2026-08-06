Candidaturas ao governo do Distrito Federal ainda podem mudar até 15 de agosto
Apesar das convenções encerradas, partidos ainda podem definir vices e candidatos ao Senado antes do registro oficial
Com o encerramento das convenções partidárias, os principais candidatos ao governo do Distrito Federal para as eleições de 2026 já foram oficializados. Agora, os partidos se preparam para a próxima etapa do calendário eleitoral: o registro das candidaturas.
Até 15 de agosto, ainda é possível alterar a composição das chapas. A legislação permite que partidos definam posteriormente os nomes para vice-governador e para o Senado, desde que essa possibilidade tenha sido prevista nas atas das convenções enviadas ao Tribunal Regional Eleitoral.
É o caso de legendas como PSB e PSDB, que deixaram vagas majoritárias em aberto. A medida mantém espaço para negociações e eventuais alianças antes do prazo final de registro das candidaturas.
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