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R7 Brasília

Candidaturas ao governo do Distrito Federal ainda podem mudar até 15 de agosto

Apesar das convenções encerradas, partidos ainda podem definir vices e candidatos ao Senado antes do registro oficial

Balanço Geral DF|Do R7

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Com o encerramento das convenções partidárias, os principais candidatos ao governo do Distrito Federal para as eleições de 2026 já foram oficializados. Agora, os partidos se preparam para a próxima etapa do calendário eleitoral: o registro das candidaturas.

Até 15 de agosto, ainda é possível alterar a composição das chapas. A legislação permite que partidos definam posteriormente os nomes para vice-governador e para o Senado, desde que essa possibilidade tenha sido prevista nas atas das convenções enviadas ao Tribunal Regional Eleitoral.

É o caso de legendas como PSB e PSDB, que deixaram vagas majoritárias em aberto. A medida mantém espaço para negociações e eventuais alianças antes do prazo final de registro das candidaturas.

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