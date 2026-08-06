Eleições 2026: veja quem disputa o governo do Distrito Federal

Com o fim das convenções partidárias, seis candidatos foram oficializados na disputa pelo governo do Distrito Federal: Celina Leão (Progressistas), José Roberto Arruda (PSD), Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB/Cidadania) e Ricardo Cappelli (PSB).



As legendas têm até 15 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. Entre as propostas apresentadas durante as convenções, os candidatos destacaram temas como saúde, educação, segurança, mobilidade, transparência e redução das desigualdades.



A Justiça Eleitoral ainda analisará os pedidos de registro antes da confirmação definitiva das candidaturas. Além da escolha para o Palácio do Buriti, os eleitores do DF também votarão para dois cargos de senador, oito deputados federais e 24 deputados distritais.



O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, com eventual segundo turno em 25 de outubro.