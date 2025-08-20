Cantor brasiliense viraliza ao se apresentar para plateia vazia e emociona a internet

O cantor brasiliense Balbino conquistou as redes sociais após um vídeo mostrar sua dedicação em uma apresentação diante de uma plateia quase vazia, em um evento na capital. Mesmo com o público reduzido, o artista entregou seu show e emocionou quem assistiu à gravação.



"Foi um presente de aniversário", disse Balbino, que completou 23 anos e viu seu vídeo viralizar, ganhando milhares de seguidores e fechando novos contratos profissionais. Agora, o jovem sonha em transformar o palco vazio que marcou sua trajetória em plateias lotadas, levando sua música a cada vez mais pessoas.



