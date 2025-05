Cantor Duarte Oliveira conquista fãs e músicas fazem sucesso no Power Couple Brasil

O cantor Duarte Oliveira participou de um programa da RECORD , onde falou sobre sua carreira e como sua música se tornou popular após ser tocada no Power Couple Brasil. O artista, com 22 anos de estrada, destacou suas influências na música sertaneja e expressou gratidão por seu sucesso recente. Durante a entrevista, ele compartilhou uma palhinha de sua música, mostrando seu talento ao vivo.



