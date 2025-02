Cantora Ju Marques se apresenta no DF neste fim de semana; confira programação

O fim de semana chegou, e o quadro Programe-se traz as melhores dicas de eventos que ocorrerão no Distrito Federal. A cantora brasiliense Ju Marques, natural de Ceilândia, destaca-se nas redes sociais e compartilha sua trajetória musical, iniciada aos 15 anos em bares locais. Neste sábado e domingo, ela se apresentará em diversas regiões administrativas.



No fim de semana também terá o 4º Encontro dos Angoleiros do Sertão, que celebra a Capoeira Angola em Sobradinho, com entrada gratuita. O grupo Barbatuques, conhecido por sua música corporal, realiza espetáculos e oficinas em Brasília, e o Teatro Sesc Silvio Barbatto reinaugura com a peça "Delicadeza e Compaixão" protagonizada por Julia Lemmertz. Além disso, o Na Praia Parque recebe shows de Nattan, Felipe Amorim e Léo Foguete, enquanto o humorista Léo Lins apresenta seu stand-up no Museu Nacional.