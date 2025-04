Cão desaparecido de menino com leucemia é encontrado com ajuda da comunidade

Gabriel Gomes da Silva, um garoto de 13 anos em tratamento contra leucemia, teve seu cachorro Nick encontrado após duas semanas. O animal foi localizado perto da casa do menino em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.



Gabriel enviou um vídeo emocionado agradecendo todos que ajudaram na busca, destacando a contribuição da RECORD na divulgação do caso: "obrigado por todo mundo acreditar que a gente ia achar ele e graças a Deus a gente achou. Muito obrigado de novo e que Deus abençoe todos vocês".



